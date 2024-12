Reprodução/Globoplay/Instagram Gracyanne Barbosa e Belo

A influenciadora digital e musa fitness Gracyanne Barbosa , que se separou de Belo após 16 anos de casamento, abriu um espaço para conversar com os seguidores nas redes sociais no último domingo (8) e respondeu a diversas perguntas. Um dos questionamentos que chamou atenção foi sobre como está a relação com a família do ex-marido após o divórcio, anunciado em abril deste ano.

Na resposta, Gracyanne garantiu que sempre manteve uma boa convivência com os familiares de Belo e que isso não mudou após a separação. Ela relembrou que, inclusive, chegou a organizar uma festa surpresa para a mãe do cantor e já compartilhou várias fotos ao lado dela nas redes sociais. "Está normal! Sempre tivemos uma ótima convivência. Fico em paz com isso porque sei das coisas boas que fiz, que tentei fazer, aproximar, tê-los mais próximos e ajudar no que estava/está ao meu alcance. Acredito que, de alguma maneira, sempre seremos uma 'família'", afirmou a musa fitness.

Gracyanne também reforçou que não há brigas ou desentendimentos entre ela e os parentes de Belo, contrariando as expectativas de muitos, que geralmente associam separações a conflitos familiares. "Sei que quando há separação, as pessoas ficam esperando brigas, desentendimentos, conflitos, mas entre a gente não tem!", completou ela. Vale lembrar que, no documentário "Belo: Perto Demais da Luz", disponível no Globoplay, Gracyanne revelou que o ex-marido já não estava mais com ela na época em que publicaram oficialmente a separação.