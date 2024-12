Reprodução: Instagram Yasmin Brunet

Yasmin Brunet usou o último domingo (08) para aproveitar o dia ensolarado na praia. A influenciadora colocou o corpo para jogo e deu o que falar com o vídeo gravado no momento de descanso.

No registro, ela aparece conferindo o bronze e reparando se a marquinha pegou cor. Ao som da música Maliciosa, do projeto Numanice #3 encabeçado por Ludmilla, a ex-BBB curtiu o final de semana.

Após o momento na praia, a artista curtiu ao lado de Giovanna Pitel o show da cantora carioca. Em 2024, a loira foi uma das participantes do Big Brother Brasil, apresentado por Tadeu Schmidt.

No segundo semestre do mesmo ano, Yasmin Brunet foi ao De Frente Com Blogueirinha e revelou detalhes de como foi a sua experiência no reality da TV Globo. Além disso, a digital influencer também comentou sobre o relacionamento que teve com Gabriel Medina.

