Reprodução/Instagram/TV Globo A apresentadora tranquilizou os seguidores nas redes sociais

A apresentadora e humorista Tatá Werneck revelou aos seguidores nesta segunda-feira (9) que teve que passar por uma cirurgia na última semana. Na postagem feita nas redes sociais da global, ela afirma que o procedimento médico foi feito em um hospital em São Paulo e agradeceu a equipe médica por todo o cuidado que recebeu nos últimos dias.



"Queria agradecer mais uma vez ao hospital da Rede D'Or Vila Nova Star, em São Paulo. Me operei essa semana e estava com medo até do algodão. Agradeço a toda equipe de limpeza, técnicos de enfermagem, nutrição, maqueiros, recepção e a MARAVILHOSA @draludhmilahajjar chefe do hospital em São Paulo! E Dra Leila e o Dr Saulo que tiveram a maior dificuldade que alguém pode ter : me anestesiar", começa a apresentadora do Lady Night .

Ela continua: "Obrigada pelo cuidado e paciência. Não sou uma paciente fácil. Sou muito medrosa . E vocês são uma equipe INCRÍVEL num hospital maravilhoso! Parece que estamos num hotel (tirando o fato de acordar de fralda). Obrigada também minha tia Ângela, que foi apenas me acompanhar, mas eu a obriguei a fazer um check-up e ela ficou p... Quando preciso em São Paulo, é no Villa Nova que eu vou. Isso não é uma publicidade. É gratidão mesmo."

A humorista, no entanto, não revela qual era o motivo da cirurgia. Nos comentários, os seguidores elogiaram a equipe médica e desejaram melhoras à humorista. O influenciador Eliezer escreveu: "Ela é maravilhosa. Tudo o que ela fez e faz pela minha família é impossível agradecer. Só gratidão e amor por ela @draludhmilahajjar".