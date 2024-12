Reprodução/Instagram Andressa Urach

Andressa Urach surpreendeu os seguidores ao compartilhar nos stories do Instagram a cicatriz resultante da confusão com Juju Ferrari durante uma festa no final de novembro. Após a retirada dos pontos, a influenciadora exibiu a marca no rosto e, em tom descontraído, brincou sobre o ocorrido.

"Para quem estava perguntando como ficou a minha cicatriz... estou sem maquiagem. Ficou assim. E aí? Espero cicatrizar e faço uma tatuagem? Faço laser? Ou deixo a cicatriz? O que você acha, amor?", perguntou Andressa ao namorado, Cassiano França, que logo respondeu: "Continua gostosa".





Apesar da brincadeira, Cassiano foi categórico ao recusar a ideia de novas tatuagens: "Deixa assim. Chega de tatuagem". A influenciadora respondeu em tom divertido: "Viu? Agora ele manda em mim. Sou uma cachorrinha".

O confronto entre Andressa e Juju Ferrari aconteceu no dia 25 de novembro, em uma festa. Mesmo diante da tensão, Andressa mostrou resiliência e bom humor ao lidar com as consequências da briga. “A cicatriz está aqui para lembrar que sobrevivi”, brincou nas redes sociais.

Reprodução/Instagram Cicatriz da Andressa Urach