Reprodução/Instagram Fernanda Torres





Fernanda Torres usou as redes sociais nesta segunda-feira (9) para comemorar sua indicação ao Globo de Ouro 2025. A atriz disputa a categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama e o longa aparece na categoria Melhor Filme de Língua Estrangeira .

Visivelmente emocionada, a atriz gravou um vídeo direto de Londres, enquando se prepara para um evento, comentando a nomeação. "Gente, nomeada ao Golden Globe! Estou aqui no Glam, com [minha maquiadora] Rebeca, em Londres. Hoje tem sessão aqui... está uma loucura". Em seguida, ela brinca ao celebrar: "Beijos, inacreditável! E Walter, 25 anos depois dele com a minha mãe... realmente, a vida presta. Beijos!".

Vale lembrar que Fernanda Montenegro, mãe de Torres, também já foi indicada à premiação pelo seu papel em Central do Brasil, de 1998.

O Globo de Ouro acontece no dia 5 de janeiro de 2025, a partir das 20h. A 82ª edição terá Nikki Glaser no comando da premiação, que acontecerá em Beverly Hills, California, nos Estados Unidos.