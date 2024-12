Reprodução: Instagram Sandra Annenberg comemorou tatuagem realizada

Sandra Annenberg fez as primeiras tatuagens no corpo e dividiu o momento com os seguidores no último domingo (08). A apresentadora explicou o motivo de nunca ter realizado o procedimento e ainda contou qual é o significado dos desenhos.



"Nunca pensei em fazer tatuagem. Pelo contrário, confesso, torcia um tanto o nariz. Achava estranho pensar em imprimir na minha pele algo q fosse pra sempre", explicou ela. A jornalista disse que não era adepta à prática por uma questão religiosa.

"E, como judia, também associava aos números marcados no meu povo como se fosse gado e não um ser humano", acrescentou. As coisas mudaram quando a comunicadora foi levar a filha para fazer uma tatuagem;

Annenberg a acompanhou e optou por desenhar o mesmo símbolo que a filha fez. "Resolvi fazer o mesmo símbolo que ela mas num estilo diferente. Chai: em Hebraico significa Vida e corresponde ao número 18, dia de nascimento da minha filha", revelou ela.

Fora o símbolo, a apresentadora também tatuou uma peça fundamental do jogo de xadrez: "[É] uma homenagem ao meu pai, um apaixonado pelo jogo de tabuleiro.Perguntei a ele qual peça ele mais gostava. Ele respondeu de pronto:

'A Rainha'. Para meu espanto, retruquei: 'Achei que era o Rei. Ele disse: 'O Rei é um bobão, não faz nada. A Rainha é quem manda em tudo e ganha o jogo'", contou.

Ela, então, terminou o texto referenciando o segundo desenho ao pai e à rainha dele. No caso, a madrasta da comunicadora.

