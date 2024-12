Reprodução/Instagram Maira Cardi

Maíra Cardi abriu o coração ao compartilhar detalhes da atual gravidez com Thiago Nigro . Em uma série de relatos emocionados, Maíra falou sobre as dores que está enfrentando e a preocupação em relação à amamentação do bebê.

“Fiquei bastante triste porque não sei se vou conseguir amamentar. Amamentei meus dois filhos superbem, e agora está doendo tanto! Já tenho 400 ml de leite, mas não sei o que vai acontecer... Vai rasgar?", desabafou ela em um vídeo compartilhado com os seguidores.





Maíra, que já é mãe de Sophia, de seis anos, fruto do relacionamento anterior com Arthur Aguiar , relembrou as mudanças que enfrentou após a última gravidez. “Quando tenho filho, pareço uma vaca de tanto leite. Na gravidez da Sophia, meu peito era pequeno e ficou enorme. Depois que ela nasceu, meu peito foi parar no joelho porque ela mamou tudo que tinha.”

A influenciadora também explicou que, entre a última gestação e a atual, realizou uma cirurgia estética nos seios, o que pode impactar a capacidade de amamentar. "Reduzi o bico do peito, coloquei uma prótese [de silicone] de 400 ml. Fiz isso porque achei que não teria mais filhos. Agora, a gracinha de peito não serve para nada. Estou arrasada", comentou, com uma mistura de bom humor e frustração.