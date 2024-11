Reprodução Record TV Liziane em 'A Grande Conquista 2'

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Liziane Gutierrez estaria presa em Marrocos há cerca de um mês. A notícia veio ao público nesta terça-feira (26) através do seu namorado, o Toni .

Em entrevista ao Portal Leo Dias , o companheiro da ex-A Grande Conquista afirma que a influencer de 38 anos se envolveu em uma briga com policiais em Marrakech e está presa no país do norte africano por desacato às autoridades.

Toni estava com a namorada no momento da prisão, mas afirma que agora se encontra nos Estados Unidos: "Sim, eu estava com ela. Mas, depois que ela foi presa, eu segui viagem. O julgamento dela não ia ser rápido, e eu não ia esperar indefinidamente lá".

O namorado de Liziane não possui redes sociais, mas se defende de ter deixado a amada sozinha no país africano: "A embaixada ficou auxiliando ela e sabia da situação dela desde o início. Eu conversei com eles, e ficou acertado que, na situação em que estava, o melhor era eu seguir viagem. Porque não havia previsão de nada naquela época".