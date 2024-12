Reprodução/Instagram Beatriz Reis

A ex-BBB Beatriz Reis utilizou as redes sociais para esclarecer dúvidas dos seguidores e respondeu a um dos questionamentos mais frequentes: se já havia perdido a virgindade. Sempre franca ao abordar o tema, Bia reafirmou que ainda é virgem e aproveitou para rebater comentários sobre o estilo de se vestir.

"Essa é a pergunta que eu mais recebo. Vocês mandam: 'Já perdeu a virgindade?', 'Já liberou?'. Mas olha, gente, ainda não perdi. Muita gente não acredita", iniciou Beatriz em seus stories. A ex-sister destacou que ser virgem não está relacionado ao tipo de roupa que uma pessoa escolhe usar.





"Eu adoro usar fio dental, todas as minhas calcinhas são assim. Vocês viram no BBB meus biquínis, todos finos. Postei uma foto e vieram falar: 'Olha lá, já perdeu a virgindade'. O que tem a ver ser virgem com usar fio dental? Não tem nada a ver!", enfatizou.

Beatriz, que acumula mais de cinco milhões de seguidores no Instagram, também falou sobre sua preferência por roupas sensuais. "Adoro uma roupa sexy. Vocês viram meu vestido no Prêmio Multishow? Mas isso não tem relação com ser ou não ser virgem. Você pode usar o que quiser, independente disso", pontuou.