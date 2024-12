Foto: João Miguel Jr/Globo Daniel

Daniel fez revelações sobre o Viver Sertanejo , novo programa da TV Globo que será apresentado pelo cantor. Em conversa com o Splash UOL, ele abriu o coração sobre o projeto e explicou como se sente agora à frente das manhas de domingo na emissora.



"Acredito que o Viver Sertanejo traz combustível para seguir em frente, para ter a certeza absoluta. Poxa, que legal fazer parte da vida das pessoas ainda hoje e agora de forma diferente, de um jeito que eu imaginava, mas eu não imaginava, sabe? Era uma utopia até então e agora está se tornando realidade", comemorou ele.

"Fiquei muito lisonjeado e surpreso com o convite. Quando me ligaram dizendo que, nas reuniões, estava sendo citado muito o meu nome, fiquei muito contente", disse o artista. A atração será apresentada direto da fazenda de Daniel, em Brotas.

No papo, ele revelou o motivo: "[...] estou vivendo um momento bem diferente, mais uma vez com a paternidade, tenho uma filha novinha. Queria ficar um pouquinho mais em casa e acabou dando tudo certo porque resolveram gravar aqui", explicou.

Animado com uma versão de si mesmo que agora poderá ser conhecida pelo público, o cantor expressou seus desejos com o comando do porgrama: "Dá a possibilidade de trazer aquilo que eu tenho da minha verdade, de ser mais leve e é o que está acontecendo. Poder receber pessoas com as quais tenho uma identificação, que são amigos, para produzir, papear e, acima de tudo, fazer uma moda aos domingos é especial".

Estreia

Viver Sertanejo irá estrear na TV Globo a partir do dia 15 de dezembro (domingo), às 9:25 (horário de Brasília).