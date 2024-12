Foto/Divulgação: Nara Roboredo/Palmer Assessoria de Comunicação Tati Minerato

Tati Minerato deu o que falar na Cidade do Samba, agora como rainha de bateria da Estácio de Sá para o Esquenta de Carnaval . No último sábado (07), a escola foi a penúltima da Série Ouro a se apresentar e a influenciadora arrancou elogioscom uma performance de dar o fôlego. Além disso, ela deu detalhes de um novo procedimento que realizou no bumbum .

Sobre sua fantasia, que tinha como referência os povos originários, ela disse: “É um povo tão rico que eu pensei em todos os detalhes para viver este momento que, para mim, é tão importante".

"Falar dos povos originários é falar do Brasil, do início de tudo. A Estácio escolheu um grande enredo. Vai ser um desfile lindo, uma verdadeira aula de história”, acrescentou ela ao reconhecer o trabalho da escola.

Em relação ao novo procedimento, a musa abriu o jogo sobre o motivo que a levou realizá-lo. “Fiz uma remodelação glútea. Como sambo muito e gosto de vir com pouca roupa, acho que tudo precisa estar bonitinho, uniforme, sem exageros e sem perder a feminilidade”, explicou.

Veja fotos da influenciadora e musa do Carnaval:



Tati Minerato Foto/Divulgação: Nara Roboredo/Palmer Assessoria de Comunicação Tati Minerato Foto/Divulgação: Nara Roboredo/Palmer Assessoria de Comunicação Tati Minerato Foto/Divulgação: Nara Roboredo/Palmer Assessoria de Comunicação Tati Minerato Foto/Divulgação: Nara Roboredo/Palmer Assessoria de Comunicação Tati Minerato Foto/Divulgação: Nara Roboredo/Palmer Assessoria de Comunicação