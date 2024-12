Reprodução/Instagram Tati Minerato

Tati Minerato , musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, brilhou ao representar a escola na celebração do Dia Nacional do Samba, realizada neste domingo (1º), na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. Vestindo uma segunda pele decorada com pedaços de espelhos tingidos de verde, a fantasia destacou suas curvas, pernas torneadas e abdômen definido, conquistando o público com um visual que faz alusão ao enredo futurista da escola para o Carnaval 2025.

Nas redes sociais, a musa foi ovacionada pelos internautas, que não economizaram elogios. "Você é a definição de perfeição, musa do Carnaval!", comentou um seguidor. "Tati, você arrasou! A fantasia ficou incrível e você está deslumbrante", disse outro fã. "Rainha! O que é isso, meu Deus! Um arraso!", exclamou uma internauta, acompanhada de vários emojis de coroa e fogo.





Apesar do brilho da noite, Tati não deixou de comentar para o gshow sobre os recentes episódios envolvendo sua irmã e denúncias de racismo. "Já me manifestei oficialmente sobre as falas proferidas por minha irmã e reitero que considero absolutamente lastimável e injustificável o ocorrido. Nada do que eu diga pode diminuir a dor das pessoas ofendidas, e por isso prefiro não me alongar no assunto. Hoje estamos aqui para celebrar a história do samba", disse.

A musa ainda expressou gratidão à comunidade negra, pilar do samba e do Carnaval brasileiro. "Sou profundamente grata ao povo preto, que sempre me acolheu com tanto carinho e respeito. É com esse espírito de gratidão e reverência que quero viver o dia de hoje", finalizou emocionada.