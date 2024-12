Reprodução Eliezer, Viih Tube e Ravi

Eliezer utilizou as redes sociais na manhã deste domingo (08) para atualizar o estado de saúde de Ravi . O filho do influenciador com Viih Tube está internado na UTI há 15 dias. O pai do bebê entrou em detalhes de como serão os próximos dias.



“Hoje faz 15 dias que estamos vivendo tudo isso. Mas amanhã é um dia importante porque vamos reintroduzir o leite, ele vai voltar a mamar e vamos ver como ele vai reagir", explicou o ex-reality.

Ele explicou que os profissionais talvez consigam avançar no diagnóstico a partir da resposta de Ravi na próxima segunda (09). "A expectativa dos médicos é que a gente consiga também avançar no diagnóstico que ainda não temos", acrescentou.

"O que sabemos é que é uma inflamação e ela desencadeou outras coisas", afirmou ele ao dizer que a questão foi o que causou a hemorragia. Eliezer ressaltou a importância de estar ao lado de Viih Tube nesse momento.

"Ele está bem. A semana foi ótima, tirando a fome que ele está sentindo. Eu e a Viih também estamos bem porque sabemos que Deus está conduzindo e de mãos dadas com o nosso pequeno", expressou. Além disso, o ex-BBB contou que o filho está ganhando peso: de 3,700, ele foi para 4 kg.

Por fim, o marido de Viih Tube pediu boas vibrações dos fãs e também atualizou os seguidores a respeito do AVC da avó da influenciadora. O artista afirmou que dona Isaura já está em casa.

"Ela está bem melhor, está comendo e falando. O mundo caiu de uma vez só nas nossas cabeças, mas aos poucos as coisas estão sendo colocadas no lugar", concluiu.