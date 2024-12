Reprodução: Instagram Xuxa e Sikêra Jr.

Segundo a coluna de Fabia Oliveira, Xuxa cobrou Sikêra Jr, na Justiça em novembro deste ano . O embate entre a apresentadora e o jornalista não é recente: a loira já venceu o comunicador em uma outra ação.

No caso, o apresentador afirmou que a artista queria "levar as crianças à travessura, prostituição e suruba" após a publicação do livro Maya: Bebê Arco-Íris , obra que abordava temas da comunidade LGBTQIAPN+.

Ha dois anos, a condenação, que estava em R$ 300 mil, reduziu a R$ 50 mil. Ainda de acordo com a colunista, a Rainha dos Baixinhos cobrou, no dia 18 de novembro, um novo valor: R$ 93.328,34.

Após o pedido, a Justiça seguirá com a condenação feita por Xuxa. Uma das primeiras desavenças entre a apresentadora e o jornalista foi em 2020, quando Sikêra Jr. reproduziu imagens de zoofilia no programa Alerta Nacional e Xuxa compartilhou o vídeo de Luisa Mell reagindo ao caso e criticando o ato dele.

Com isso, o comunicador não gostou do posicionamento da loira e disparou ataques a ela em seu programa. Depois disso, a discussão se transferiu para meios legais com a ação movida pela Rainha dos Baixinhos.