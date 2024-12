Reprodução Instagram - 6.12.2024 Lais Oliveira e Eduardo Veloso

Lais Oliveira foi presa na última quarta-feira (04) por uma suspeita de envolvimento com " jogo do tigrinho " . De acordo com as investigações a partir de uma denúncia realizada à Justiça, o g1 explicou que a influenciadora recebeu R$ 1.909.209,00 em 11 meses .

Desse valor, R$ 423.076,00 foram enviados para ela através de Eduardo Veloso, marido e também influenciador de Oliveira. Ainda segundo a averiguação, os dois circularam cerca de R$ 1.486.133,00 entre maio de 2023 e abril de 2024.

Conforme analisa o Ministério Público de Alagoas, a influenciadora recebeu R$ 931.082,00 entre os dias 21 de janeiro e 18 de abril de 2024. Além disso, R$ 555.051,00 foram enviados, entree 5 de maio de 2023 e 10 de novembro de 2023, em 17 Pix à conta da mulher de 29 anos.

Da mesma empresa, Eduardo ganhou R$ 459.496,00 entre 1 de junho de 2023 e 6 de dezembro de 2023. Do valor, ele enviou R$ 423.076,00 para a esposa. O orgão publicado afirmou que a empresa foi instituída no dia 15 de março e possui localização em Maceió (AL).