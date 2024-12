Reprodução Instagram - 6.12.2024 Lais Oliveira

Lais Oliveira, de 29 anos, ficou conhecida nas redes sociais por ostentar uma vida de luxo, repleta de viagens paradisíacas e modelitos que são tendências entre as famosas. A influenciadora foi presa na última quarta-feira (4), sob suspeita de envolvimento com "jogo do tigrinho".





Na ocasião, a moradora de Ribeirão Preto, município do interior de São Paulo, estava aproveitando alguns dias de descanso com o marido, o influenciador Eduardo Veloso, de 28. O casal, que trocou alianças no dia 30 de setembro, estava viajando por Fortaleza, no Ceará, quando foram detidos e encaminhados para o 2º Distrito Policial de Fortaleza, onde teriam uma audiência de custódia.





Segundo o "g1", contra Eduardo e Lais, haviam mandados de prisão por organização criminosa expedidos pelo TJAL, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. O Comando Tático Motorizado (Cotam), do Batalhão de Choque (BPChoque) da Polícia Militar do Ceará, teria feito a prisão, ainda de acordo com o veículo.

Reprodução Instagram - 6.12.2024 Lais Oliveira e Eduardo Veloso





Quem é Lais?

Seguida por 4,8 milhões de seguidores somente no Instagram, a mulher se rotula como “A menina dos olhos de Deus”, segundo a biografia exposta em seu perfil oficial. Na mesma conta, Lais afirma ser embaixadora de uma marca de produtos para cabelo e de uma empresa de apostas.





Apoiadora de causas sociais?

Em 2023, Lais chamou atenção do público de Ribeirão Preto. Isso porque ela foi madrinha da 19ª edição da Parada LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros).



Fama

Ainda que recentemente tenha chamado atenção pela vida de luxo que ostentava nas redes sociais, com direito a viagens paradisíacas, a fama de Oliveira começou por outro motivo. A influencer passou a ser uma figura conhecida na internet ao expor o processo de transição capilar pelo qual passou.





Troca de alianças, show e lua de mel

No dia 30 de setembro, Lais e Eduardo organizaram uma cerimônia luxuosa para trocarem alianças. Juntos há cerca de três anos, os influenciadores oficializaram a união civil em um cartório situado em Ribeirão Preto. O show da festa de casamento ficou a cargo do cantor Belo. Para curtir a lua de mel, o casal resolveu viajar para a Grécia.





O iG Gente tenta localizar a defesa da influenciadora, mas não conseguiu até a publicação deste texto.