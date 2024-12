Reprodução: NBC/Netflix Mark Withers

Mark Withers , ator de Stranger Thngs, morreu aos 77 anos . O norte-americano teve a morte confirmada pela filha, Jesse Withers, em um comunicado à Variety. Ele lutava contra um câncer de pâncreas.



"Ele enfrentou sua doença com a mesma força e dignidade que trouxe para seu ofício, criando um legado de calor, humor e dedicação, junto com sua notável habilidade de tornar cada papel inesquecível", iniciou ela ao falar do pai, que morreu no dia 22 de novembro.

"O talento duradouro de Mark e seu comprometimento com a indústria serão lembrados com carinho por colegas, amigos e fãs", acrescentou ela. A carreira do artista começou nos anos 70 a partir de comerciais feitos por ele.

Após isso, o astro se jogou no mundo da atuação e participou de séries como Death Of A Centerfold: The Dorothy Stratten Story e Matlock. Em 2016, ele interpretou o legista Garry na primeira temporada de Stranger Things, sucesso da Netflix.