Reprodução/Instagram A criadora de conteúdo adulto está namorando o ator pornô Cassiano França

A criadora de conteúdo adulto e influenciadora digital Andressa Urach teve seu nome envolvida em mais uma polêmica na manhã desta quita-feira (5). A loira anunciou nas redes sociais que está namorando o também criador de conteúdo adulto Cassiano França e comemorou o primeiro dia de relacionamento com um presente duvidoso.



Andressa, que ficou conhecida por participar da "A Fazenda 6" e por suas polêmicas envolvendo as mudanças estéticas para a criação de conteúdo adulto, brigas com personalidades da mídia e discordâncias com a igreja evangélica após largar a Universal, decidiu fazer uma homenagem com o novo namorado: o presente de primeiro dia de namoro foi uma tatuagem em conjunto.

Em postagem no Instagram, a loira mostra o resultado das tatuagens, em que o amado escreveu o nome dela no braço e, por sua vez, ela escreveu o nome dele. Ela dá a entender que conheceu Cassino enquanto gravava um vídeo transando com oito homens. Após a experiência em grupo, eles começaram a se conhecer e engataram em um relacionamento.

Ambos compartilharam o momento da tatuagem, que mostra todo o processo, desde o desenho da arte até o resultado final. Andressa então escreve na publicação: “1 dia de namoro”.

A vice-Miss Bumbum também escreve em tom de brincadeira: "Até que o CAPs nos separe!”. Vale ressaltar que recentemente, Andressa havia assumido o namoro com a criadora de conteúdo adulto Mari Ávila.