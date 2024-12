Reprodução: Instagram Tom Brady celebrou os 12 anos da filha com a brasileira

Tom Brady celebrou o aniversário de 12 anos de Vivian Lake , filha do ex-jogador de futebol americano com Gisele Bündchen . Em uma postagem realizada nesta quarta-feira (05), ele enalteceu a primogênita com recordações de momentos com ela.



"Feliz 12º aniversário para a minha para sempre garotinha. Ver você crescer e ir em busca de seus sonhos são os momentos de maior orgulho da minha vida. O seu amor, compaixão e alegria preenchem todo o ambiente que você está, e vão sempre fazer o seu pai sorrir", iniciou ele.

"Um brinde a um grande dia repleto de risadas e amor que vocês merecem. Eu te amo infinitamente x infinitamente!", complementou o ator. No carrossel de fotos, há uma foto da garota quando ainda era bebê.

Recentemente, segundo fontes, o ex-atleta não teria superado o fim da relação com a ex-modelo . Além disso, a gravidez de Bündchen, fruto do relacionamento com Joaquim Valente, deixou Brady sem esperanças acerca de uma possível reconciliação.

"A última coisa que ele esperava era que ela teria outro filho, e isso realmente reforçou a realidade de que eles nunca vão ficar juntos novamente", disse a pessoa em anonimato.

