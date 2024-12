Reprodução/Record Rodrigo Faro

Rodrigo Faro surpreendeu os fãs ao anunciar nesta quinta-feira (5) que está deixando a Record TV após 16 anos de parceria. A notícia veio apenas dois meses após o apresentador afirmar que não tinha planos de sair da emissora.

Durante a coletiva de lançamento do filme Silvio, em setembro, no qual Faro interpreta Silvio Santos, ele revelou que estava ciente do fim de seu contrato, mas enfatizou sua intenção de permanecer na emissora.

"Meu contrato com a Record termina no final do ano. É óbvio que quero ficar, só deixarei a Record no dia que ela falar que não dá mais. Enquanto tiver contrato, nem falo de novas oportunidades, acho que nem é legal", declarou na ocasião.





O apresentador também destacou sua boa relação com outros canais: "Tenho uma relação muito legal com todos os canais. Deixei amigos na Globo, fiquei feliz com o respeito que tiveram em divulgar o filme. No SBT, também sou amigo de todos ali dentro."

Nesta semana, Faro anunciou a decisão no Instagram, ressaltando que a saída foi em comum acordo com a Record. "Decidimos não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e gratidão. Foram anos de aprendizado e realizações que levarei para sempre comigo."

O apresentador deixou claro que não se trata de um adeus definitivo. "Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve, contarei todas as novidades para vocês."