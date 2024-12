Reprodução/Instagram Andressa Urach e Kid Bengala

Andressa Urach voltou a chamar atenção nas redes sociais ao provocar Kid Bengala após o astro do entretenimento adulto nacional rejeitar um convite para gravar com ela. Em um vídeo publicado no Instagram, Urach exibiu um vibrador inspirado no órgão genital de Kid e afirmou que irá utilizá-lo em novas gravações.

"O Kid está aqui em casa e ele vai gravar comigo... Só que a mamãe não vai enganar vocês. Este é o Kid que as coleguinhas estão postando, e como a mamãe é inclusiva, vou incluir o Kid nas gravações", disse. A modelo não poupou provocações, sugerindo que Kid estaria "brocha" e incapaz de gravar cenas adultas.





"A mamãe mostra a verdade. Estou esperando a régua do Kid subir, mas, por enquanto, eu me contento com o brinquedinho", alfinetou. Kid Bengala, conhecido pelos atributos físicos e por ser um dos maiores nomes da pornografia nacional, respondeu anteriormente com elegância, mas rejeitou a proposta de gravar com Urach. "Minha amiga, fico feliz pelo convite, mas os trabalhos mudaram e a régua subiu. Obrigado pela preferência", declarou.