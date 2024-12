Instagram/@sophieraiin Sophie Rain que fatura milhões em plataforma adulta revela ser virgem e cristã





A modelo e influencer Sophie Rain surpreendeu seus fãs ao revelar detalhes de sua vida pessoal e profissional. Conhecida por faturar impressionantes US$ 43,4 milhões anuais com conteúdo sensual em uma plataforma adulta de assinaturas, Sophie causou ainda mais alvoroço ao afirmar que é uma cristã fervorosa e que nunca teve relações sexuais.

Em entrevista ao YouTuber e streamer Kowski , a influencer abordou sua fé: "Eu sou cristã. Eu sei que parece estranho... mas eu não faço mais nada com ninguém no meu OnlyFans. Sou só eu".

Além disso, Sophie comentou que prefere esperar pela pessoa certa para perder sua virgindade, alguém com quem deseja passar o resto da vida, mesmo com uma lista extensa de pretendentes.

A habilidade de produzir sozinha imagens de altíssima qualidade já havia impressionado muitos, que achavam improvável alcançar tal resultado sem o auxílio de um fotógrafo profissional. No entanto, foi a revelação de sua virgindade que mais chocou: "Eu sou virgem. Sou virgem até hoje" , afirmou.

Para se ter uma ideia da magnitude de seus ganhos, o site EssentiallySports comparou a renda de Sophie ao salário de um astro da NBA: ela ganha mais em um ano do que o valor de US$ 34,85 milhões que o ala do Boston Celtics receberá em 2025.

Em entrevista ao New York Post, Sophie desabafou sobre os desafios de sua popularidade, especialmente com o uso indevido de sua imagem por golpistas. “Acho incrivelmente assustador ver meu corpo ou rosto usado por outra pessoa. Há pessoas se passando por mim para enganar homens e tirar dinheiro deles”, lamentou.