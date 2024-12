Instagram Helena é fruto da relação entre Neymar e Amanda Kimberlly

A filha caçula do jogador de futebol Neymar Jr., Helena, está completando cinco meses de vida. Para comemorar o mesversário da pequena, a modelo e mãe de Helena, Amanda Kimberlly, optou por fazer uma celebração com o tema Natal.



A escolha da temática para a festa intimista de mesversário da pequena foi devido ao mês de dezembro. No Instagram, a modelo compartilhou os detalhes da comemoração, como a decoração, mesa de doces, bolo e brinquedos, todos em tons de vermelho, verde e branco.

Na legenda, Amanda acrescenta: "Merry Christmas! [Feliz Natal, em inglês]".

Veja as fotos da comemoração

Helena é fruto da relação entre Neymar e Amanda Kimberlly Instagram Helena é fruto da relação entre Neymar e Amanda Kimberlly Instagram Helena é fruto da relação entre Neymar e Amanda Kimberlly Instagram Helena é fruto da relação entre Neymar e Amanda Kimberlly Instagram





Recentemente, Amanda compartilhou com os seguidores um passeio matutino com Helena, que estava se mostrando muito simpática e receptiva para as fotos tiradas dela.

Na legenda, a mãe coruja escreveu: "Companhia favorita". Helena estava sorridente na foto, usando um body preto combinando com o lacinho.