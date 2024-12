Reprodução/Instagram Rodrigo Faro e Vera Viel

A esposa do apresentador Rodrigo Faro, Vera Viel, compartilhou nas redes sociais nesta quinta-feira (5) um desabafo após o marido anunciar que não renovou o contrato com a Record, após 16 anos na emissora do bispo Edir Macedo.



Nos Stories do Instagram, Vera vê uma questão divina na saída do esposo da emissora. Ela, que está em um tratamento de câncer, escreveu: "Deus nunca fecha uma porta, se não para abrir outra maior".

Rodrigo compartilhou na manhã desta quinta-feira que não continuará na emissora: "Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos, em comum acordo (emissora e eu), não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão".

O apresentador, no entanto, deixa claro que a saída da Record trata-se apenas de uma "até breve" e que está em busca de novos desafios: "Estou animado para os novos projetos que estão por vir. Em breve, contarei todas as novidades para vocês."