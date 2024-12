Reprodução Record TV Gilson de Oliveira em "A Fazenda 16"

Gilson de Oliveira conseguiu escapar da décima primeira roça de "A Fazenda 16", reality rural da Record TV, apresentado por Adriane Galisteu e dirigido por Rodrigo Carelli. Na última quarta-feira (4), o peão levou a melhor na Prova do Fazendeiro e tirou o chapéu de Yuri Bonotto, antigo fazendeiro.

Como foi a prova?

A disputa estava entre ele, Flora Cruz e Sidney Sampaio. Desta vez, os peões tinham que usar a memória e agilidade para vencerem a competição. Isso porque eles tinham que memorizar sequências de camisetas coloridas e, depois disso, arremessarem bolas em cestas correspondentes.





No entanto, as cores variavam a pontuação, enquanto algumas aumentavam, outras subtraiam. Além disso, cada rodada tinha apenas um minuto, fazendo com que a memorização se tornasse ainda mais difícil, tendo em vista o pouco tempo para decorar as informações.

Flora teve a pior pontuação, o que fez com que o embate pelo Chapéu de Fazendeiro ficasse entre Sidney Sampaio e Gilson de Oliveira. O ex-affair de Gracyanne Barbosa se tornou campeão e garantiu imunidade na formação da próxima roça do programa.