Instagram Ângela Leal também participou de "Pantanal"

A mãe da atriz Leandra Leal, Ângela Leal, está internada há duas semanas após passar por uma cirurgia. A informação foi divulgada pela filha nas redes sociais nesta quarta-feira (4), em uma postagem de comemoração dos 78 anos da atriz, que ficou conhecida por interpretar Maria Bruaca na primeira versão de "Pantanal".



Na publicação no Instagram, Leandra comemorou o aniversário da veterana e comentou sobre o procedimento que a mãe passou nas últimas semana, mas sem dar detalhes.

A atriz começa: "Hoje é dia da minha Mãe, sem dúvida nenhuma uma das mulheres mais fortes que eu conheço. Essas duas últimas semanas foram desafiadoras pra nossa família, minha mãe está internada e vem se recuperando de um procedimento."

Leandra continua: "Durante todo esse processo, ela repetiu o que sempre diz frente a qualquer adversidade: é a vida. Minha mãe tem bom humor quando é difícil rir, eu admiro essa sua capacidade extraordinária de sobreviver."

Ela então lista os feitos da mãe aos 78 anos: "Minha mãe administra aos 78 anos de idade o @teatrorivalpetrobras e tenho certeza de que esse filho teatro é uma das missões que a faz ter essa força: ver a criação e ter a alegria de uma casa cheia. Minha mãe sempre me ensinou que a felicidade só é real quando é coletiva, porque ela se importa, ela acolhe e escolhe os seus. Sua família do coração sempre foi grande."

Ela então finaliza: "Hoje, no seu aniversário, eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço por ser sua filha, agradeço a todos os amigos que vem nos acompanhando, agradeço com todo o meu coração toda equipe médica e de enfermagem que vem cuidando da minha mãe com tanta dedicação e acolhimento. Parabéns, dona Ângela, que você tenha ainda muitos anos, mais saúde e mais felicidade! Te amo".

Nos comentários, os seguidores parabenizaram a veterana e desejaram melhoras para ela neste momento. Drica Moares escreveu: "Ângela é gigante, ilimitada no afeto e no talento de juntar pessoas boas!". Uma outra seguidora escreveu: "Saúde e vida longa para sua mãe!". Uma terceira afirma: "Boa recuperação para Angela! Parabéns pelo aniversário".