Reprodução/Instagram Isabel Veloso

A influenciadora digital Isabel Veloso revelou aos seus seguidores nesta quarta-feira (4) que foi internada após problemas com sua gestação. A influencer, que está com um câncer em estado paliativo e grávida de cinco meses, informou que acredita que vai receber alta nesta quinta-feira (5).



A jovem escreveu nas redes sociais: "Os planos não foram bem como a gente imaginava. Tutu deu um sustinho, mas amanhã ganhamos alta, se Deus quiser". Na foto, ela aparece ao lado do marido, o também influenciador Lucas Borbas, em um hospital.

A influencer, que está finalizando as 28 semanas de gestação, havia utilizado as redes sociais no início da semana para atualizar seus fãs sobre o seu estado de saúde e o do futuro filho.

Isabel havia dito: "Estou bem mal do pulmão. Estou sentindo muita tosse e evitando falar. Estou há três dias tossindo até vomitar. Meu pulmão está roncando muito."

Até o momento, não se sabe o motivo exato da internação.

A jovem foi diagnosticada em 2021 com linfoma de Hodgkin. No início do ano, Isabel afirmou que era uma paciente em estado terminal. Entretanto, em agosto, ela anunciou que estava grávida e mudou o status para uma paciente em cuidados paliativos. A médica da influencer veio a público para explicar o caso e o tratamento.