Reprodução/Instagram Geisy Arruda

Geisy Arruda causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar novas imagens. Em fotos postadas uma plataforma, a influenciadora exibiu sua impressionante forma física em um biquíni ousado.





A celebração de sua beleza não passou despercebida pelos seguidores, que destacaram as curvas de Geisy, com ênfase no seu decote e nas formas marcantes de seu corpo. Nos comentários, os admiradores se mostraram encantados e generosos com os elogios.

"Diva", disse um. "Você sabe como ser deslumbrante", disse outro fã, enquanto outros também exaltaram a vista e a beleza da influenciadora. "Sempre arrasando" e "A mais bela de todas" foram algumas das mensagens deixadas por seus seguidores.