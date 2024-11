Reprodução/Instagram Geisy Arruda curte Halloween de lingerie vermelha





Geisy Arruda , aos 34 anos, entrou no clima do Halloween com sua habitual sensualidade. Para celebrar o Dia das Bruxas , comemorado nesta quinta-feira (31), a modelo e influencer apostou em um visual ousado: lingerie de renda vermelha, fio-dental e um chapéu de bruxa.

Recentemente, em entrevista, Geisy relembrou o episódio que a levou aos holofotes há 15 anos, quando foi exposta por usar um vestido rosa curto em uma universidade. Para marcar a data, ela até organizou uma festa de debutante em homenagem ao look.

"Um brinde aos que me humilharam", afirmou com tom irônico, destacando sua transformação pessoal. "A caipirinha deles não terá limão!" Com a frase, Geisy reforça sua capacidade de reverter críticas em motivação e celebrar suas conquistas.

Veja fotos



Geisy Arruda curte Halloween de lingerie vermelha Reprodução/Instagram