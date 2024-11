Reprodução/Instagram Geisy Arruda

Geisy Arruda movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (21) ao publicar duas selfies ousadas. Nas fotos, feitas em frente ao espelho, a influenciadora apareceu usando um maiô cavado, com decote profundo até o umbigo, que destacou suas curvas e deixou à mostra marcas de sol.





Com os cabelos soltos, Geisy acompanhou os registros com uma legenda inspirada na música Mulher Feita, de Projota: “Então já é, a gente fica junto se me quiser, não vem mudar de assunto testei sua fé, e eu chego devagar porque ela é frágil, ela é frágil…”.

Os cliques não demoraram a atrair elogios de seus seguidores, que a encheram de comentários como “linda” e “maravilhosa”. A publicação reforça a relação próxima da modelo com seus fãs, que frequentemente acompanham seus conteúdos.

Para quem não se lembra, Geisy Arruda ganhou notoriedade nacional em 2009, quando foi alvo de polêmica após ser hostilizada por colegas de faculdade em São Paulo, devido ao uso de um vestido curto pink. Desde então, ela construiu uma carreira sólida como influenciadora e modelo.