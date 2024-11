Foto: CG Comunicação (Divulgação) Influenciadora apostou em saída de praia branca para curtir momento

Geisy Arruda aproveitou a estadia na Bahia para ousar em um look praiano: a musa optou por uma saída de praia que entrega sensualidade . A vestimenta, que é da cor branca, chamou a atenção pelo charme.

Em suas redes sociais, a influenciadora publica os momentos no local. Com a família, a ex-reality tem passado os dias no Nordeste e visitado diversos locais tradicionais, como o Quadrado de Trancoso.

Reprodução: Instagram Geisy Arruda e família durante viagem à Bahia

Nos comentários dos cliques tirados, Arruda é aclamada. Em uma postagem realizada na última quarta-feira (06), os seguidores da artista a encheram de elogios. "Belíssima", opinou um usuário.

"Maravilhosa", acrescentou um segundo. "Muita luz e boas vibrações pra ti", desejou um terceiro. "Linda, iluminada, empoderada... Perfeição feminina", enalteceu um quarto. "Gata", comeplementou um quinto.





