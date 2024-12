Instagram Deborah Secco em homenagem à filha que está completando 9 anos

Deborah Secco, de 45 anos, deixou os seguidores com o coração quentinho após publicar uma série de fotos com a filha Maria Flor, que está completando 9 anos nesta quarta-feira (4).



Em um álbum no Instagram, a atriz separou diversos momentos com a pequena, fruto do seu relacionamento com o ex-marido Hugo Moura, com quem terminou no início deste ano.

Na legenda da publicação, Deborah escreve: "Hoje é o seu dia. E desde o seu primeiro segundo de vida, a 9 anos atrás, você mudou tudo. Você mudou o mundo… Lembro do seu cheiro quando te colocaram no meu colo pela primeira vez… Lembro do seu olhinho abrindo e me olhando… Da sua “mãozinha” me encostando… Lembro que ali tudo parou."

A mãe coruja continua: "Parou e para até hoje todas às vezes que sua mão me encosta… que seu olho me olha, que sinto seu cheiro… Conversar com vc é das melhores coisas que já fiz na vida… Nossas risadas… Você é disparado a pessoa mais legal do mundo… Você é o meu sol ☀️ Há 9 anos é lindo ver de perto você salvando o mundo! Obrigada pelo seu coração puro e livre que tanto me ensina!!! Tudo para você e por você!!! Para sempre ❤️ Mamãe".

Veja as fotos

Nos comentários, os seguidores desejaram felicidades à filha da famosa. Uma seguidora escrever: "Quanta lindeza!!! Viva Maria!". Outra acrescentou: "Parabéns Maria!!!!! Muitas felicidades". Uma terceira afirmou: "É tão lindo ver a mãe que você se tornou… tão lindo saber que ela é seu sonho realizado e que veio do jeitinho que você combinou com Deus! Muitos anos de vida para Maricota!"