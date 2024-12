Reprodução/Instagram Patrícia Ramos

A apresentadora e influenciadora digital Patrícia Ramos deu uma declaração polêmica de que não sai com homens pobres, e cravou que o parceiro, em um date ou na vida, deve "pagar as contas".



A fala da ex-apresentadora das entrevistas com os eliminados do "Big Brother Brasil" na Globo foi dada em um papo com a youtuber Maya Massafera, sendo compartilhado nas redes sociais. No papo com a dona do Hotel Mazzafera, a modelo questiona Patrícia se ela havia sido pedida em namoro por seu atual companheiro ou se ele teria tido a iniciativa, dizendo que o pedido veio do namorado.

Patrícia afirma: "Pra mim, tem que pedir em namoro, pagar as contas". Sem titubear, Maya afirma que não gosta que as pessoas paguem suas coisas. A apresentadora então se defende e diz que isso depende muito de pessoa para pessoa, mas expõe seu ponto de vista.

"Já sofro muito pagando minhas contas. Eu vivi tanta coisa no meu antigo relacionamento em relação a isso... Eu que pagava tudo", explica.

Patrícia Ramos terminou seu último relacionamento em 2023, após ela acusar o ex-marido de ser agressivo e forçar relações sexuais, entre outras coisas. Em conversa à Marie Claire na época, a influencer disse: "Chegou num ponto do casamento que eu falei pra ele, olha, eu tenho certeza que você não será o pai dos meus filhos. Tá? Eu cheguei no nível da minha vida no meu relacionamento que eu sabia que ele me traía e todas às vezes eu descobri".

Ela explica que chegou a receber fotos do ex-marido a traindo com outra mulher: "Já estava de desrespeito, poxa, eu sou uma pessoa pública. As pessoas paravam ele na rua pra tirar foto, e ele com uma loiraça aqui no Barra Shopping jantando. Entendi que já estava no nível que o respeito já tinha acabado há muito tempo".

"O empurrão do penhasco, digamos assim, foi quando eu descobri que ele estava me roubando muito dinheiro pra apostar em joguinho. [...] E aí eu falei olha tu já me traiu, me bateu e agora você me roubou. Só falta você me matar. Se tu quiser me matar vai na cozinha agora pega a faca e mata. É a tua oportunidade. Que de hoje não passa", relembra