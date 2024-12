Reprodução: Instagram Antes e depois do nariz da ex-BBB

Deniziane Ferreira , conhecida por ter participado do BBB 24, mostrou aos seguidores o resultado de sua rinoplastia . Depois de uma semana do procedimento, ela comemorou , nesta quarta-feira (04), o novo nariz.

"Hoje foi o grande dia de retirar o curativo e ver meu nariz pela primeira vez após 7 dias de rinoplastia. Estou simplesmente encantada!", escreveu ela na legenda da postagem que realizou nas redes sociais.

Ela ainda acrescentou que esta não é a forma final do seu nariz: "E o mais incrível é que esse ainda não é o resultado final. Apesar do inchaço, já estou apaixonada, e sei que vai ficar ainda mais lindo com o tempo", explicou.

No registro, a influenciadora aparece visivelmente emocionada com o novo rosto. Adepta aos procedimentos estéticos, a ex-reality fez uma lipo lad avançada e uma mastopexia em junho deste ano .