Reprodução/Instagram Andressa Urach

Andressa Urach realizou a retirada dos quatro pontos no rosto após um incidente envolvendo uma taça de bebida durante uma briga com a influenciadora Juju Ferrari . O procedimento foi feito em uma clínica, onde a modelo e atriz também aproveitou para fazer aplicação de botox.





Urach compartilhou o momento em suas redes sociais. O confronto aconteceu na semana passada e foi registrado em vídeo, que rapidamente viralizou. Nas imagens, Andressa aparece dançando com Juju Ferrari em uma festa. Após trocarem olhares, a situação escalou quando Urach cuspiu no rosto de Juju, que respondeu arremessando uma taça no rosto da modelo.

"Ela me provoca desde o meu aniversário. Na hora da raiva, acabei cuspindo. Provavelmente vai ficar cicatriz, e eu poderia ter ficado cega", declarou Andressa em entrevista à Quem, lamentando o ocorrido. Por outro lado, Juju Ferrari se pronunciou nas redes sociais, afirmando que reagiu ao ato de Andressa e alertando: "Quando entro em uma briga, aguente as consequências."