Reprodução: Instagram Thomaz Costa

Thomaz Costa tranquilizou os fãs na madrugada desta terça-feira (03) e atualizou seu estado de saúde após a cirurgia que realizou. Na última segunda-feira (02), o ator foi internado às pressas depois de sentir dores na região abdominal e realizou uma cirurgia de emergência para tratar de apendicite .



"Quando acordei, já estava fora da sala cirúrgica, super enjoado, tomei remédio e fui melhorando. Não consegui comer por conta do enjoo e só pensava em dormi, muito sonho. Agora, já acordei e tá de boa, não tô sentindo dor nem nada, graças a Deus. Tudo ocorreu bem. Muito obrigado por cada oração direcionada a mim", disse o ex-reality.

Ele, então, detalhou o estado de saúde em que se encontra após o susto: "Já estou andando, estou com zero dor. Para não falar que não estou com dor, estou com dor no trapézio porque acho que dormi errado [...] Capotei, dormi muito gostoso, a cirurgia foi de boa", explicou.

"[Quero] agradecer a todas as mensagens, todas as orações e a todo mundo que se preocupou. Deu tudo certo. Fiquei nervoso para caramba. Minha mãe também. Daqui a pouco já vou para casa. Tô zero", tranquilizou ele. "Nunca mais vou ter esse problema na minha vida, não preciso mais me preocupar com apêndice", comemorou.