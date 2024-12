Reprodução: Instagram Karol Conká

Karol Conká foi uma das convidadas do Sábia Ignorância na última segunda-feira (02). Na conversa, a apresentadora Gabriela Prioli trouxe o tema comunicação violenta para falar a respeito e a cantora se recordou de um episódio de racismo que sofreu na escola.



Sobre isso, a rapper afirmou: "A primeira comunicação violenta foi colégio. Coisa que me machuca. A professora fala: 'Senta todo mundo e você também, sua macaca'. Eu tinha 8 anos e ouvi isso de uma professora".

Após a fala da cantora, apresentadora repudiou o racismo sofrido pela ex-BBB: "Gente, isso não é comunicação violenta, isso é crime". A musicista, então, entrou em detalhes dessa e de outras discriminações com as quais teve que lidar na juventude.

"Minha mãe foi ao colégio e lembro de ter contado o que ela havia feito e na minha frente ela [a professora] falava: 'Ela está mentindo'. Olhava para a professora e me perguntava: 'Por que ela está mentindo?'", acrescentou Conká. "Depois foi com vizinhos que falavam coisas racistas; e depois no relacionamento falavam para mim: 'Mulher minha não faz tal coisa!'", relembrou.

Morte do pai

A ex-reality ainda recordou da relação que possuía com o pai. "Também sofri comunicação violenta do meu pai, ele tinha problema om álcool e, quando estava em crise de abstinência ou sob efeito do álcool, ele falava coisas na minha casa que eram muito violentas", contou ela.

"Com 14 anos parei de ser boazinha. Quando perdi meu pai, o tal do herói. Ele que me protegia do colégio dessa comunicação violenta e descobri que se tivesse uma comunicação mais violenta de quem estava me atacando, eu conseguia vencer", explicou.