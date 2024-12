Reprodução Sonia Abrão afirma que o que estão fazendo com a influencer é cruel

A apresentadora Sonia Abrão, que comanda o programa A Tarde é Sua , saiu em defesa da influenciadora digital Viih Tube nesta segunda-feira (2), após a influencer ser acusada pelos seguidores de que o problema de saúde do filho caçula da ex-BBB, Ravi, tenha sido culpa dela.



Segundo os internautas, a saúde mais debilitada do filho de Viih Tube se deve pela influencer ter insistido em um parto normal. O nascimento teve que ser feito em cesária.

Sonia começa: "Triste, cruel, a gente não pode aceitar de jeito nenhum, ainda mais em um momento como esse. Não precisa nem ser pai e mãe para entender o tamanho da dor que eles estão sentindo, acompanhado do tamanho da fé de que tudo isso vai ter um final feliz, essa história".

A apresentadora continua: "Mas culpar a Viih Tube pelos problemas de saúde que o bebê tá enfrentando, aí já é demais. Aí, realmente, é pessoal que vive no rodapé da vida mesmo. Falaram que ela insistiu muito no parto normal, que esperou 19 horas e que isso acabou provocando problemas no bebê. Não corresponde à verdade".

Sonia então conclui: "O que o Ravi tem não tem nada a ver como foi o parto. Ela precisou de uma cirurgia de emergência depois? Precisou de uma cesárea rápida. Mas não tem a ver com o probleminha que ele tem. E, como disse o Eliezer, é uma doença rara, grave".