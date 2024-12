Reprodução/Instagram Viih Tube faz pedido após revelar doença rara do filho: "Não sei se suportaria"

Viih Tube desabafou nas redes sociais sobre a internação de Ravi, seu filho mais novo, que está na UTI desde o dia 27 de novembro. A influenciadora afirmou que o bebê ainda não possui um diagnóstico concluído e pediu que páginas parem de divulgar informações erradas sobre a saúde da criança.

“Não estamos falando o que ele tem porque ninguém sabe ainda! O mais importante é que ele sempre esteve bem clinicamente, até os médicos não entendem, mas eu entendo, sei que é Deus”, escreveu Viih em Stories no Instagram.

A influenciadora garantiu que os médicos descartaram qualquer relação da condição de Ravi com problemas respiratórios ou complicações no parto e suplicou para não a culparem. “Não existe como ter alguma relação. E talvez eu não sei se suportaria de tanta culpa. Então parem de falar o que não sabem! Eu imploro!”, pediu.

Viih Tube ressaltou que, apesar da situação delicada, Ravi apresenta sinais de melhora e demonstrou esperança de em breve levá-lo para casa. “Ele está melhorando a cada dia, e logo estaremos em casa, tenho certeza! Não indica ser uma doença crônica, curou, passou, nunca mais viveremos isso em nome de Jesus.”

Ela também desmentiu rumores sobre procedimentos realizados no filho. “Ele não fez cateterismo no coração, ele não fez cirurgias. Ele não tem um diagnóstico fechado ainda, as coisas não passaram, ainda estamos vivendo dia na UTI! Mas ele está melhorando e já já vai passar tudo isso!”

A ex-BBB finalizou afirmando que pretende se afastar da internet para evitar ter contato com julgamento e desinformação sobre o caso. “É difícil não acompanhar as notícias sobre meu próprio filho, mas preciso de força para focar no que realmente importa agora.”