Instagram A ex-BBB aproveitou o dia nublado para nadar e usar a sauna

A influenciadora digital e ex-participante do "Big Brother Brasil" Eslovênia Marques, de 28 anos, compartilhou com os seguidores como foi sua segunda-feira (2) nublada em São Paulo.



A influencer decidiu aproveitar o dia para relaxar em uma piscina e em uma sauna coberta. A morena aproveitou o momento para exibir o corpão em um biquíni cavado azul bebê, deixando o abdômen trincado à mostra,

Na publicação, Eslovênia escreveu na legenda: "Uma segunda atípica PS: SP só chuva e eu no meu mundo, porque nele é verão e tem muito sol."

Eslovênia completou recentemente 28 anos e refletiu com os seguidores sobre o amadurecimento que vivenciou durante dua vida: "Chegar aos 28 anos é uma mistura de gratidão e aprendizado. Eu olho para trás e vejo como amadureci, tanto como pessoa quanto como profissional. Um dos meus maiores aprendizados foi respeitar meus limites e valorizar minha saúde, principalmente mental. Acredito que a vida vai nos ensinando que, para cuidar dos outros e dos nossos sonhos, a gente precisa aprender a cuidar de si primeiro. E tenho aplicado muito isso no meu dia a dia. Além disso, sinto que com toda a maturidade que adquiri estou pronta para esse novo ciclo".

Ela então conclui: "Essa é uma fase em que estou muito concentrada nos meus projetos. Já conquistei tanta coisa que nem imaginava, mas ainda tenho o desejo de realizar muitas outras. Estou sempre pensando em como posso evoluir e me superar em todas as áreas da minha vida. Por isso, trabalho dia a dia e com muita responsabilidade. É sobre construir algo que tenha significado e que, ao mesmo tempo, me faça feliz".