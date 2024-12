Reprodução Park Min-jae ficou conhecido por seus papéis em k-dramas

Morreu nesta segunda-feira (2) o ator sul-coreano Park Min-jae, aos 32 anos. O artista ficou conhecido mundialmente após participar de diversas séries de televisão, comumente chamadas de k-dramas ou doramas.



A informação foi confirmada pela agência Big Title , que era a responsável por gerir a carreira do ator.

Em uma nota compartilhada nas redes sociais, eles informaram: "Park Min-jae, um ator talentoso que amava o que fazia e sempre deu o seu melhor, partiu para o céu. Somos imensamente gratos por todo o amor e apoio que ele recebeu. Embora não possamos mais vê-lo atuar, sempre nos lembraremos dele com orgulho como parte da nossa família. Que ele descanse em paz”.

A causa da morte do ator foi divulgada pela imprensa sul-coreana. Park teria tido uma parada cardíaca. A informação, no entanto, pegou os fãs de surpresa, uma vez que ele não havia apresentado histórico de problemas de saúde.

O ator possui em seu currículo diversos doramas de sucesso, como "Adoráveis Mulheres", "Lendário", "Bora!", "Deborah", "A Guerra dos Khitan de Goryeo" e "Just Finger".

O velório do ator acontecerá nesta quarta-feira (4) no Seoul National University Hospital, na Coreia do Sul.