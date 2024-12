Reprodução SBT Silvia Abravanel e Silvio Santos

A apresentadora e filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel, afirmou que ainda conversa com o pai diariamente, mesmo após cerca de quatro meses de sua morte. O comunicador morreu no dia 17 de agosto, aos 93 anos.



A empresária de 53 anos disse em entrevista ao UOL Splash nesta segunda-feira (2) que foi uma experiência "muito forte" a perda do pai: "Acho que perder um pai, que é referência para mim, principalmente, é muito forte, muito pesado. Meu pai era uma pessoa muito feliz, ele tirava a tristeza e nos fazia feliz, e tirava lições desses obstáculos, das coisas ruins”.

Silvia, que comanda o programa infantil Sábado Animado na emissora, estava no Cruzeiro do Zezé Di Camargo no momento da entrevista. Ela desabafou: "As pessoas podem me julgar: 'ah, está fazendo 90 dias e ela está saindo', mas é o que ele esperava da gente. Ele esperava que cada uma das filhas seguisse a vida”.

Ela continua: "Ele nos ensinou o respeito, a viver a vida da melhor maneira possível, porque a vida é muito curta pra perder tempo, parar e ficar só no sofrimento."

Então, Silvia revelou que gosta de conversar diariamente com o comunicador: "Converso com meu pai todos os dias. Gostaria muito que ele estivesse comigo, gostaria muito de poder ligar pra ele e compartilhar os momentos bons, os momentos ruins, mas converso com ele em pensamento”.

"Pra mim, meu pai não morreu, ele está vivo e vai viver o resto da minha vida dentro do meu coração", afirma.

Segundo Silvia, ela tinha uma conexão forte com Silvio Santos: "Eu não precisava estar todos os dias, não precisava falar com ele ao telefone todos os dias. Eu pensava alguma coisa e sabia que ia acontecer, porque era muito forte a minha ligação com o meu pai. Isso continua muito forte."