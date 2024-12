Reprodução / Instagram / @tiagoleifert Tiago Leifert revela mais motivos pela saída da Globo

O SBT estaria interessado em reestruturar a sua programação para o ano de 2025. A emissora planeja adquirir os direitos de um novo reality show de grande porte. Segundo as informações do colunista Flávio Ricco, a emissora da família Abravanel teve recentes conversas com J.B. de Oliveira, o Boninho , em Osasco, e discutiram a possibilidade da compra do formato The Voice , da Endemol.

O programa foi exibido no Brasil entre 2012 e 2023 pela Rede Globo, somando 12 temporadas na versão original, além de outras nove temporadas em formato de spin offs , como The Voice Kids (2016-2023), para crianças, e o The Voice + (2021-2022), para maiores de 60 anos. O programa foi encerrado após a saturação do formato e queda da audiência.

A presidente da emissora, Daniela Beyruti, no entanto, parece estar interessada com o retorno do programa em solo brasileiro, com parceria com a recente produtora do ex-diretor da Globo Boninho. O antigo chefe do BBB estaria visitando a emissora desde o fim do seu contrato com a Globo, em setembro deste ano. Já a herdeira de Silvio Santos (1930-2024) pretende contratá-lo já no início do próximo ano.

Além de Boninho, Daniela está cotando a volta de Tiago Leifert para as telinhas. O nome do ex-apresentador do BBB foi levantado para substituir Cleber Machado na narração, coisa que foi vista com bons olhos por Tiago. Entretanto, sua volta seria também proveitosa para assumir a apresentação do The Voice, novamente.

Daniela ainda visa novos nomes para a grade da emissora, sendo os mais cotados o de José Luiz Datena, com um programa jornalístico a tarde que visa bater de frente com o Brasil Urgente , comandado pelo filho Joel Datena; Ana Furtado, para comandar um programa matutino, o Vem Pra Cá ; e Carlos Tramontina, que ficará à frente de um programa jornalístico.