Reprodução Maíra Cardi exalta Thiago Nigro e revela que é o empresário quem paga as despesas da filha

Maíra Cardi voltou a causar polêmica nesta terça-feira (22) ao compartilhar uma declaração para o marido, Thiago Nigro. No texto, a influenciadora deixou o que muitos interpretaram como uma indireta ao ex, Arthur Aguiar, ao mencionar que é o atual companheiro quem arca com as despesas de Sophia, filha do relacionamento anterior com o ator.

O que aconteceu?

Recentemente, Maíra Cardi precisou conversar com os seguidores após fãs notarem que Arthur Aguiar não foi convidado para a festa de aniversário da filha, Sophia. A influenciadora explicou que, conforme combinado, cada um faz sua própria comemoração com a criança.

No entanto, o que parecia estar resolvido voltou a gerar especulações nas redes sociais. No Instagram, Maíra exaltou Thiago Nigro e sugeriu que é ele quem arca com as despesas de Sophia, filha de Arthur Aguiar.

"Amo você. De 30 dias no mês, 26 você sai do trabalho mais cedo, busca ela na escola, brinca três horas sem parar, ora antes de dormir e conta histórias", elogiou a influenciadora ao compartilhar um vídeo do empresário brincando com a menina.

"Paga todas as contas de todos nós, incluindo ela. Escuta grosserias e, ainda assim, sorri e entrega amor. Obrigada por fazer muito", completou Maíra, levantando suspeitas sobre a contribuição de Arthur Aguiar nas despesas de Sophia.