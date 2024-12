Reprodução/Instagram Madonna e a família

Madonna emocionou os fãs ao divulgar nesta segunda-feira (2) um raro álbum de fotos com a família durante o feriado de Ação de Graças. A cantora posou ao lado do pai, Silvio Ciccone , e dos seis filhos dela, aproveitando o momento para compartilhar uma reflexão sobre gratidão e resiliência.

“Nascemos em famílias e criamos a nossa própria. Com o passar do tempo, aprecio cada vez mais esses microcosmos de vida que dançam ao meu redor e me ensinam lições todos os dias”, escreveu Madonna em sua publicação. A cantora também abriu o coração sobre os desafios enfrentados pela família nos últimos tempos, marcados por perdas significativas.





“Minha família sofreu muitas perdas este ano. Meu pai suportou tudo com dignidade. Vê-lo chorar no cemitério ao enterrar meu irmão Christopher – logo após perder a esposa – foi um momento que nunca esquecerei. Passar um tempo com ele e com todos os meus filhos no Dia de Ação de Graças foi um remédio para a alma”, completou.

Madonna é mãe de seis filhos, incluindo Lourdes Maria, 27, fruto de sua relação com o ator cubano Carlos Leon, e Rocco, 23, do casamento com o cineasta Guy Ritchie. Além deles, adotou David, Mercy e as gêmeas Stella e Estere, todos do Malauí, na África.