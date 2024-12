Reprodução/Instagram Sabrina Sato revela ter leite nos seios após perder o bebê

A apresentadora Sabrina Sato revelou que ainda tem um pouco de leite nas mamas e comentou sobre o processo de recuperação após sofrer um aborto espontâneo. A rainha de bateria da Vila Isabel estava grávida do ator Nicolas Prattes, com quem está noiva.

O relato ocorreu durante um evento em São Paulo, quando a ex-BBB foi abordada por Maya Massafera. Na conversa, Sabrina e a influenciadora trans, que recentemente aumentou o implante de silicone, compararam o volume dos seios.

"Os meus ainda estão com um pouquinho de leite, mas estão iguais?", questionou Sabrina, mencionando as mudanças no corpo após o aborto. Maya, então, perguntou se a apresentadora estava se recuperando bem.

"Estou melhor, bem melhor já. É a primeira vez que estou saindo", respondeu Sabrina.

No dia 5 de novembro, a equipe da apresentadora divulgou um comunicado informando que Sabrina perdeu o bebê na 11ª semana de gestação. A declaração foi confirmada pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

"A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 05 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira (06/11)", informou o comunicado.