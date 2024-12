Luiza Ferraz Ingrid Guimarães lançou o próprio vibrador

Ingrid Guimarães falou sobre um desafio na relação com a filha adolescente, Clara . A atriz compartilhou que alguns conteúdos que produz sobre vibradores acabam gerando incômodo para a jovem, especialmente por conta da repercussão nas redes sociais.

"Outro dia, Clara disse, 'mãe, para, você está fazendo vídeos e minhas amigas te seguem'. Preocupo-me em não a constranger", contou Ingrid em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo. Ela destacou a importância do diálogo com os filhos nessa fase da vida, mas reconheceu que não é uma tarefa fácil.





A atriz Mônica Martelli , amiga de Ingrid, também falou sobre situações parecidas envolvendo a relação com sua filha. "Quando postamos algo delas, ficam bravas. A gente negocia, 'ó, essa foto pode?'. É uma fase em que elas se criticam muito, não querem que o namorado veja", relatou.

Ingrid concordou e enfatizou os cuidados em respeitar os limites das filhas. "Elas não gostam de ser expostas. Tiram fotos e não mostram o rosto. Mas eu e Mônica nos unimos, trocamos muito sobre o comportamento delas, decidindo até que horas podem ficar em uma festa, uso de telas", explicou.