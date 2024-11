Reprodução Eliezer desmente fake news após revelar doença rara do filho com Viih Tube; veja

O influenciador Eliezer retornou às redes sociais para desmentir uma informação falsa que estaria circulando sobre o filho, Ravi, recém-nascido. Mais cedo, neste sábado (30), o empresário se pronunciou sobre a internação do herdeiro e revelou que o pequeno possuí uma doença rara e grave.



Através dos Stories do Instagram, o ex-BBB publicou um comunicado apontando que algumas páginas teriam distorcido as informações compartilhadas por ele.

"Algumas coisas que saíram foram distorcidas [sic] como, por exemplo, a informação que o Ravi passou por uma cirurgia de horas. Isso NÃO é verdade", enfatizou.



Eliezer revela que Ravi tem doença rara

Mais cedo, Eliezer publicou uma sequência de vídeos nos Stories do Instagram para falar do quadro de saúde do filho, que está internada há uma semana. Ele revelou que o bebê foi diagnosticado com uma doença rara e grave, mas que está apresentando boa resposta ao tratamento.

"O caso dele tem sido extremamente desafiador para nós e também para os médicos. É uma condição rara e grave para um bebê que não é prematuro. O mais importante é que ele está bem, o que até surpreende os médicos", relatou Eliezer.

Visivelmente emocionado, o ex-BBB fez um apelo para que internautas parem de atacar Viih Tube: "Peço que tenham empatia. Sou um pai destruído vendo minha mulher devastada e meu filho com cateteres passando pelo coração. Não estou pedindo que gostem de nós, só que parem de julgar. Já está sendo difícil demais lidar com tudo isso".

Eliezer ainda esclareceu que a condição de Ravi não está relacionada ao parto. "Não tem nada a ver com o parto, então parem de culpar minha mulher. Ela não merece isso", afirmou.