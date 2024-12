Reprodução Instagram Alexandre Borges

Alexandre Borges contou, durante conversa com a revista GQ, a respeito de sua relação com as redes sociais. O ator entregou que não usa o WhatsApp para se comunicar de maneira on-line e também opinou sobre o processo de envelhecimento .

"É um aplicativo que nunca entrei. Foi passando o tempo e fui tendo mais certeza de que não iria usar. Acho que é uma ferramenta super fundamental para certas profissões, para a minha profissão não é tanto", explicou o motivo de não utilizar o aplicativo.

Além disso, ele falou o que pensa em relação ao etarismo. "É engraçado porque é um momento que você percebe que é preciso se renovar, mesmo com preguiça e cansaço. Isso para mim é o mais importante: se preservar mesmo com os vazios. É uma solidão ferrada, é uma coisa muito esquisita", se abriu.

A conversa do envelhecimento se tornou algo na mente de Borges a partir de uma consulta médica. "Ele [o médico] me perguntou se eu estava preparado para o etarismo. Nunca tinha pensado nisso. Fico procurando festas 50+. Naturalmente você dá uma acalmada, mas também tem que comemorar, se divertir, dançar, só que não com o pique de antes" ressaltou.

Alexandre Borges tem 58 anos e já atuou em diversas novelas de sucesso. Nos anos 2010, por exemplo, ele participou do remake de Ti Ti Ti e foi do elenco de Avenida Brasil , folhetim protagonizado por Adriana Esteves e Debora Falabella.