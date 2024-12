Reprodução/Instagram Agatha Moreira

Agatha Moreira compartilhou neste domingo (1º) uma série de fotos exibindo suas habilidades em acrobacias circenses. Nas redes sociais, ela apareceu usando um tecido acrobático em casa, uma prática comumente associada ao universo do circo.

Na legenda da publicação, Agatha brincou com sua situação: "On-line ela tá biscoitando, off-line ela tá doente e de cama". Além das acrobacias, a atriz também posou à beira da piscina usando um biquíni preto. O namorado, Rodrigo Simas , apareceu nas imagens se divertindo com a atriz enquanto ambos interagiam com o tecido.





A postagem rapidamente conquistou elogios dos fãs e amigos famosos. Isis Valverde destacou a beleza da atriz com um comentário: "Linda". Uma seguidora também elogiou: "Impressionante o seu talento pra ser bonita, não tem uma foto mais ou menos, todas belíssimas!".